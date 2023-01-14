رئيس «طاقة النواب» يكشف المزايا التى تحققها الاكتشافات البترولية الجديدة

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز تتوالى مع كثافة مشروعات التنقيب بكل أرجاء مصر، مشيرًا إلى أن أي اكتشافات تتم تعتبر إضافة جديدة للاقتصاد وقطاع الطاقة.

وأضاف "عوض الله"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الاكتشافات الجديدة ومنها كشف بئر جديدة للغاز الطبيعي بشرق دمنهور التي ظهرت تزيد من كميات الإنتاج للغاز تساعد على زيادة صادرات الغاز بكميات أكبر للخارج والاستفادة من ارتفاعات الأسعار العالمية وجلب عملات صعبة للدولة خاصة الدولار لتحقيق نمو أكبر لقطاع الطاقة في ظل التوجه المصري لتكون مصر مركزا إقليميا للطاقة وصادرات الغاز.

وأشار إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة يساعد مصر في تحقيقها الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر ويساهم في تعويض الآبار التي يقل الإنتاج منها مع الوقت، كما يعتبر إضافة كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتصنيف مصر عالميا، خاصة مع ظهور اكتشاف حقل نرجس بشمال المتوسط وتوالي الاكتشافات.

وأضاف أن الاكتشافات الجديدة تمكن الدولة من تصدير الغاز وتطبيق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، كما أنه سيكون عاملا من العوامل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للعمل بشكل أكبر في مصر، ما يزيد من كميات الإنتاج مستقبلا بشكل أكبر.

وأشاد ببدء تطبيق المعالجات الذكية الشركات لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس التي بدأت بالتشغيل التجريبي لإحدى الشركات فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كإحدى الأولويات.

ونوه بأن محطات المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة، ومصممة لتحقيق أقصي قدر من الكفاءة ولضمان أعلي معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقا لموقع المحطة، التي لا تحتاج إلي إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية.