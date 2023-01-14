السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مذيعات «8 الصبح» يحتفلن بمرور 6 سنوات على انطلاق dmc

dmc
dmc

احتفل برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، بمرور 6 سنوات على انطلاقه مع تأسيس القناة قبل 6 أعوام، وعرض البرنامج لقطات لبداية انطلاق البرنامج بمشاركة الإعلامي رامي رضوان.

واحتفلت مذيعات برنامج «8 الصبح» بمرور 6 سنوات على انطلاق قناة dmc، حيث قالت آية جمال الدين: «كل سنة وdmc طيبة، وكل سنة وزملائي وزميلاتي والعاملين في القناة طيبين».

وقالت أسماء يوسف: «اليوم بيمر 6 سنين على انطلاق قناة dmc، قناة ولدت عملاقة، وبالتأكيد القناة وكل العاملين فيها كانوا بيحرصوا على تقديم إعلام هادف وممتع وتوعوي وتنويري».

فيما قالت هبة ماهر: «كل سنة وأنتم طيبين ومع dmc دايمًا مستمتعين، ومتابعين أفضل البرامج والمسلسلات».

وقالت داليا أشرف: «كل سنة وأنتِ طيبة يا dmc، السنة السادسة لعيد ميلادك ويارب دايمًا تكوني البيت بتاعنا وبتجمعينا فيه».

وقالت رحمة حسن: «أول ذكرى في dmc من أربع سنين، وأجمل يوم في حياتي وقت ظهوري على شاشة dmc، مذيعة في 8 الصبح».

احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير

 

وتبدأ شبكة دي إم سي بعد قليل، احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام، وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.

كل سنة وأنتم معانا مذيعات مذيعات 8 الصبح انطلاق dmc DMC مرور 6 سنوات

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