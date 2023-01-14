مذيعات «8 الصبح» يحتفلن بمرور 6 سنوات على انطلاق dmc

احتفل برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، بمرور 6 سنوات على انطلاقه مع تأسيس القناة قبل 6 أعوام، وعرض البرنامج لقطات لبداية انطلاق البرنامج بمشاركة الإعلامي رامي رضوان.

واحتفلت مذيعات برنامج «8 الصبح» بمرور 6 سنوات على انطلاق قناة dmc، حيث قالت آية جمال الدين: «كل سنة وdmc طيبة، وكل سنة وزملائي وزميلاتي والعاملين في القناة طيبين».

وقالت أسماء يوسف: «اليوم بيمر 6 سنين على انطلاق قناة dmc، قناة ولدت عملاقة، وبالتأكيد القناة وكل العاملين فيها كانوا بيحرصوا على تقديم إعلام هادف وممتع وتوعوي وتنويري».

فيما قالت هبة ماهر: «كل سنة وأنتم طيبين ومع dmc دايمًا مستمتعين، ومتابعين أفضل البرامج والمسلسلات».

وقالت داليا أشرف: «كل سنة وأنتِ طيبة يا dmc، السنة السادسة لعيد ميلادك ويارب دايمًا تكوني البيت بتاعنا وبتجمعينا فيه».

وقالت رحمة حسن: «أول ذكرى في dmc من أربع سنين، وأجمل يوم في حياتي وقت ظهوري على شاشة dmc، مذيعة في 8 الصبح».

احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير

وتبدأ شبكة دي إم سي بعد قليل، احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام، وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.