السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بـ15 «طربة حشيش» فى الغربية

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي).

وبمديرية أمن المنوفية، تم ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "تامول" –سلاح ناري– عدد من الطلقات- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مكافحة المخدرات جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تتيح تسجيل الترشيح لرؤساء ومراقبى لجان الثانوية العامة غدًا

إصابة مواطن سقطت عليه أسياخ حديد فى «يوسف الصديق» بالفيوم

ليست المرة الأولى.. لماذا يذكر إيلون ماسك مصر كثيرًا؟

عرض تابوت رمسيس الثاني في باريس لأول مرة منذ 1976

البدوى: استراتيجية حقوق الإنسان رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور التنظيم النقابى العمالى

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم السبت 14 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى