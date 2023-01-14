ضبط 3 تجار مخدرات بـ15 «طربة حشيش» فى الغربية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي).

وبمديرية أمن المنوفية، تم ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "تامول" –سلاح ناري– عدد من الطلقات- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).