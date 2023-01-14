ضبط عنصر إجرامى بدار السلام بـ 70 طربة حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - مبلغ مالى – هاتف محمول – طبنجة صوت).

وبمديرية أمن البحيرة تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار.. وبحوزته (27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).