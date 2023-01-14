«الأرصاد» تحذر: استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقًا لتحذيرات الهيئة منذ الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى في الصباح الباكر شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتحديدًا في الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، وهي أمطار متقطعة مستمرة حتى الآن.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن المحافظات الداخلية مثل جنوب الوجه البحري منها المنوفية والغربية والشرقية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومختلفة من منطقة لأخرى.

القاهرة الكبرى تعرضت لسقوط الأمطار في ساعات الفجر

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن القاهرة الكبرى تعرضت لسقوط الأمطار في ساعات الفجر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار فرص الأمطار على سواحلنا الشمالية للبلاد، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسطة من خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم.

ولفت إلى أن الأمطار قد تمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري لتكون خفيفة، ومن المتوقع أن تقل فرص الأمطار تمامًا على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.