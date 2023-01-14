تجديد حبس عصابة سرقة أبواب غرف تفتيش كبائن التليفونات الأرضية ببدر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس شخصين لقيامهما بسرقة أبواب حديدية خاصة بغرف تفتيش كبائن التليفونات الأرضية بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل- دون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، مُحمل عليها (4 أبواب صاج- 2 باب حديدى) خاصة بغرف تفتيش كبائن التليفونات "الهواتف الأرضية"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من كبائن التليفونات بذات المنطقة.

باستدعاء أحد مسئولي الشركة المالكة للمضبوطات، تعرف عليها، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.