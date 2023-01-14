السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قاتلة والدتها بمشاركة عشيقها في بورسعيد تصل مقر المحاكمة وسط حراسة مشددة

نورهان
نورهان

وصلت الفتاة المتهمة بقتل والدتها بمشاركة عشيقها، اليوم السبت، إلى مقر المحاكمة بمحكمة جنايات بورسعيد وسط حراسة أمنية مشددة.
يذكر أن نورهان قاتلة أمها بـ محافظة بورسعيد والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت قد اتفقت مع عشيقها حسين الذي لم يتجاوز الـ 15 من عمره، علي قتل أمها السيدة داليا الحوشي والتي تبلغ من العمر 42 عامًا، وتعمل مشرفة عمال في مستشفى الحياة ببورفؤاد.

وتعود بداية الواقعة، إلى يوم 12 ديسمبر الماضي عندما كشفت السيدة المقتولة نجلتها في أحضان عشيقها علي فراشها، مما دفعها لتهديدها بإبلاغ والدها وإخفاء الهاتف عنها، وما أن فعلت ذلك حتى اتفقت الفتاة مع عشيقها علي انهاء حياتها.

وفي يوم 14 ديسمبر دعت الفتاة القاتلة عشيقها إلى منزلها في وقت استغراق أمها في النوم، واصطحب معه عصا بها مسامير وشاكوش، ووفرت الابنة له سكينًا وماء مغلي وكأس مكسور، وتمكنا من قتل السيدة، وحاولا إخفاء جريمتهما.

أحضان عشيقها أبو الحسن الجلسات القاتل الفتاة المستشار السيد عبد العزيز

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