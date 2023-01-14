السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «العاملين بالصحافة» تناقش دور النقابات العمالية في الحوار الوطني

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر والثقافة، اليوم السبت، مؤتمرًا بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر تحت عنوان "النقابات والحوار الوطني.. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب عقد جمعيتها العمومية"، بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، إن المؤتمر سيناقش عددًا من الموضوعات الهامة والتي يأتي على رأسها مشاركة النقابات العمالية في الحوار الوطني وكيفية تفعيل دورها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن النقابيين قادرون على تقديم رؤية مشتركة لتطوير أداء المنظمات النقابية.

وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالصحافة ترحب باي مقترحات من جميع النقابيين بشأن آليات تفعيل الدور النقابي بقوة على كل المستويات.

وكان قد قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار الحكومة بسحب مشروع قانون العمل الجديد من مجلس النواب، وإعادة الحوار المجتمعي عليه خطوة إيجابية؛ لأن هناك عدد من الوظائف الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في سوق العمل المصرية، ولم يتطرق القانون لها عند وضع مواده.

وأضاف أن المواد المتعلقة بملف التدريب المهني في القانون تحتاج أيضًا إلى عدة تعديلات، خاصة وأن الحكومة عند وضع ذلك القانون كان هناك وزارة للتعليم الفني، والتي تم دمجها حاليا مع وزارة التربية والتعليم، لذا يحتاج الأمر لعدد من التعديلات لتناسب الواقع الحالي.

ونوه بأن المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة تحتاج لحوار مجتمعي عليها؛ لضمان تقديم رعاية اجتماعية وصحية جيدة لهم، مضيفًا أن القانون لابد وأن يتطرق لدعم المرأة المصرية نقابيًا.

مجدي البدوي الحوار الوطنى القيادات النقابية العمالية النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الغردقة

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وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

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