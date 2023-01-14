نقل والدة منة شلبى للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أعلنت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام”، عن نقل الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي إلى المستشفى.

وردت إنجي على عبر موقع إنستجرام عن شائعة تداولها احد المواقع عن قصة حب تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب قائلة: “بجد مش قادرة أصدق ان وصلت الاشاعات والفتى لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم فى حالهم أولا منه شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو ) ووالدتها فى المستشفى تعبانة وتامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا وتامر لسه كاسر الـ ٥٠ سنة جبتوا منين ٥٨ دى..”.

وتابعت: “أنا برد لأن تامر ومنة أصحابي وأخواتى وأنا بستغرب جدا من الكلام اللى بسمعه وانه ليس له اساس من الصحة !!!!!حقيقي استفزاز بس”.