السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

4 فبراير.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

صرح الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف بأن المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم ستنطلق في الرابع من فبراير 2023م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح أبو ستيت أن المسابقة فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أم عدد الدول المشاركة، أم من حيث أعداد المشاركين، أم من حيث البرامج المصاحبة لها، وستشمل لأول مرة فرع القراءات القرآنية وتوجيهها، فضلًا عن تطبيقات مباحث علوم القرآن، وثلاث أسر قرآنية، هي:


الأسرة الأولى:
1. أحمد غازي أحمد الزياتة - الغربية - أخ - إمام وخطيب.
2. السيدة غازي أحمد الزياتة - الغربية - أخت - معلمة بالأزهر.
3. صالح غازي أحمد الزياتة - الغربية - أخ - إمام وخطيب.


الأسرة الثانية: 
1. نور الدين محمد حسن محمد الرمادي - البحيرة - أخ - طالب.
2. زينب محمد حسن محمد الرمادي - البحيرة - أخت - طالبة.
3. نيرة محمد حسن محمد الرمادي - البحيرة - أخت - طالبة.


الأسرة الثالثة:
1. عايدة أحمد محمود مخلص - الغربية - أم - أستاذ مساعد بجامعة الأزهر.
2. مصطفى محمد فتحي ناصف - الغربية - ابن - طالب.
3. جهاد محمد فتحي ناصف - الغربية - ابنة - طالبة.
 

جدير بالذكر أن المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم تضم ثمانية فروع هي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا. 
- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه. 
- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه. 
 

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية 
حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.
 

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم. 
 

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه. 
 

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا. 
- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.
- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.
 

الفرع السادس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه. 
 

الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.


الفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.

الدكتور محمد الشحات أبو ستيت الأوقاف وزارة الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحث علوم القرآن

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وائل لطفي

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