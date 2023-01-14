بطولة العالم لكرة اليد.. انتصارات متوقعة للدنمارك والنرويج وخسارة كبيرة للجزائر

تعرض المنتخب الجزائري الشقيق لخسارة قاسية على يد صربيا بنتيجة 27/36 ضمن مباريات المجموعة الخامسة من منافسات الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف كل من بولاندا والسويد منافسات النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال في تنظيم مشترك.

وسيطرت صربيا على مجريات اللقاء منذ بدايته وحرمت الجزائر من إكمال عدد كبير من الهجمات بفضل دفاعها القوي والمنظم إلى جانب تألق حارس المرمى.

وتصدرت صربيا المجموعة بفارق الأهداف أمام منتخب ألمانيا الذي تغلب على قطر بنتيجة 31/27.

وفي المجموعة السادسة حقق منتخب النرويج انطلاقة قوية بفوزه على مقدونيا الشمالية بنتيجة 39/27.



وتصدرت النرويج مجموعتها بفارق هدفين أمام هولاندا التي تغلبت على الأرجنتين بنتيجة 29/19.

أما المجموعة الثامنة المرتبطة بمجموعة مصر فقد شهدت وفي المجموعة الثامنة المرتبطة بمجموعة مصر في الدور القادم فقد شهدت اكتساح الدانمارك نظيره البلجيكي بنتيجة 43/28.



ودشن بطل العالم خلال آخر نسختين من المسابقة مشاركته في هذه النسخة ببداية قوية للغاية ليفوز بفارق 15 هدفا وهي النتيجة الأكبر في الجولة الأولى بكل المجموعات.



وتصدرت الدانمارك المجموعة كما هو متوقع منذ البداية فيم جاءت تونس والبحرين في المركز الثاني بعد تعادلهما بنتيجة 27/27.

ومن المقرر أن ينضم المتأهلون الثلاثة عن هذه المجموعة للمتأهلين عن مجموعة مصر لتكوين مجموعة واحدة في دور المجموعات الرئيسي للبطولة.



وفي الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات أمام المنتخبات التي تأهلت من المجموعة المقابلة ولم يلعب معها في مجموعته بالدور التمهيدي.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة من منافسات الدور التمهيدي بفارق الأهداف أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلتقي مصر بمنتخب المغرب الشقيق مساء الأحد المقبل في ثاني مواجهات الفراعنة بالدور التمهيدي.