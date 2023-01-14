تعرف على هداف مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لليد

تغلب منتخب مصر على نظيره كرواتيا بنتيجة 31/22 في مستهل مشاركة الفراعنة في بطولة العالم الثامنة والعشرين بدولتي بولندا والسويد.

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم الفراعنة جاء على رأسهم علي زين الذي تُوج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله خمسة أهداف.

وعلى الرغم من حصول علي زين على الجائزة إلا أنه لم يكن الأعلى تسجيلًا للأهداف من بين لاعبي مصر على غير المعتاد.

وسجل محسن رمضان الظهير الأيمن لمنتخب مصر والنادي الأهلي سبعة أهداف وهو الأعلى تسجيلًا من لاعبي الفريقين.

وسجل يحيى الدرع المحترف في صفوف فيسبريم المجري خمسة أهداف أخرى جاءت جميعها في الشوط الثاني.

وجاء خلفهما المتألق أحمد هشام (دودو) المحترف في صفوف نادي نيم الفرنسي بتسجيله أربعة أهداف.

وسجل كل من محمد ممدوح هاشم، وعمر الوكيل بكار ثلاثة أهداف لكل منهما.

أما بقية الأهداف فقد سجلها كل من مهاب سعيد، ومحمد سند، وحسن وليد قداح، وكريم هنداوي، بواقع هدف لكل لاعب.

وتصدرت مصر مجموعتها مبكرًا بفارق الأهداف أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تغلب على المغرب بفارق هدف وحيد.