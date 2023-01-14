تفاصيل عن منح الحكومة الأوروبية الدراسية 2023.. الشروط المطلوبة وطرق التقديم
يقدم موقع “الدستور” تفاصيل منح الحكومة الأوروبية 2023 بتمويل كامل وتشمل مرتب شهري والإقامة والرسوم الدراسية، ممولة بالكامل.
قائمة منح الحكومة الأوروبية 2023
1- منحة الحكومة الروسية 2023
تشمل المنحة الروسية الحكومية:
رسوم دراسية مجانية طوال مدة البرنامج المختار.
بدل للدعم طوال الدراسة.
الإقامة المجانية.
طرق التقديم من خلال هذا الرابط
https://auth.education-in-russia.com/user/self/register?request_id=e288a742-363c-4602-9bc4-48d0a6213d1f
2- منح إيراسموس موندوس 2023
توفر المنحة ما يلي:
راتب شهري قدره 1400 دولار.
تغطية كاملة للرسوم الدراسية.
تغطية التأمين الطبي.
دعم حضور المؤتمرات البحثية الدولية.
تذاكر الطيران.
من خلال هذا الرابط
https://4citiesform.eu/register/
3- منحة حكومة رومانيا 2023 الممولة بالكامل
التمويل:
الرسوم الدراسية مجانًا.
سيتم توفير الإقامة.
راتب شهري.
لا تحتاج شهادة لغة عند التقديم.
ستحصل على مساعدة في التقديم لتأشيرة رومانيا.
سوف يُمنح للمرشحين سنة تحضيرية تكميلية لدراسة اللغة الرومانية
من خلال هذا الرابط
https://scholarships.studyinromania.gov.ro/scholarship-create-account
4- منحة حكومة السويد
تمويل منحة حكومة السويد:
الرسوم الدراسية كاملة مجانًا.
نفقات المعيشة من 11,000 كرونة سويدية / شهر.
منحة لتذاكر السفر بقيمة 15,000 كرونة سويدية.
التأمين الصحي.
عضوية مميزة في المعهد السويدي.
من خلال هذا الرابط
https://www.universityadmissions.se/intl/createaccount
5- المنحة التركية | منحة حكومة تركيا
تقدم منحة الحكومة التركية تمويل رائع بحسب المرحلة الدراسية، وذلك موضح أدناه كما يلي:
المنحة التركية للبكالوريوس:
راتب 800 ليرة تركية شهريًا.
رسوم الدراسة.
تذاكر السفر.
تأمين صحي.
الإقامة.
دورة اللغة التركية لمدة عام
المنحة التركية للدراسات العليا:
راتب شهري 1100 ليرة للماجستير.
راتب شهري 1600 ليرة تركية للدكتوراه.
رسوم الدراسة.
تذاكر السفر.
تأمين صحي.
الإقامة.
دورة اللغة التركية لمدة عام.
من خلال هذا الرابط
https://www.jacobs-university.de/full-funding-options?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=&utm_content=Full_Funding_Option&utm_term=&hsa_acc=4338424624&hsa_cam=19251585770&hsa_grp=144431921997&hsa_ad=641273944459&hsa_src=d&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAn4SeBhCwARIsANeF9DJDK9KW_kaH5ZGczia27DCl_1YWM0-UL77sioLldgZrcLP9bxPBph0aAl-3EALw_wcB
6- منحة حكومة فنلندا 2023
ستغطي منحة حكومة فنلندا ما يلي:
الرسوم الدراسية.
راتب شهري كبير.
مبلغ نقدي عند الوصول
7- منحة حكومة المجر 2023
تشمل منحة حكومة المجر ٢٠٢٣ ما يلي:
رسوم الدراسة كاملة.
راتب شهري يختلف باختلاف البرنامج كالتالي:
طلاب البكالوريوس والماجستير 120 يورو شهريًا.
طلاب الدكتوراه 500 يورو شهريًا.
الإقامة المجانية.
تأمين طبي 180 يورو.
من خلال هذا الرابط
https://www.studyinfinland.fi/scholarships/finland-scholarships