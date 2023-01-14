السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الجزائر تستهل مشوارها فى أمم أفريقيا للمحليين بفوز صعب على ليبيا

الجزائر وليبيا
الجزائر وليبيا

استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم مشواره في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بفوز صعب على نظيره الليبي 1/صفر، الجمعة، على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تستمر في الجزائر حتى الرابع من فبراير المقبل.

 

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، في انتظار المواجهة التي يلتقي فيها منتخبا إثيوبيا وموزمبيق غدا السبت، في ختام الجولة الأولى.

 

سجل أيمن محيوص، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء كان حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل الحارس الليبي.

 

ولم تكن المباراة سهلة للمنتخب الجزائري الذي كان مدعما بنحو 40 ألف مشجع، فرغم استحواذه على الكرة لكنه لم يخلق فرصا سانحة للتسجيل في الشوط الأول.

 وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا، رغم أن الأفضلية كانت في البداية لأصحاب الأرض الذين تمكنوا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء نفذها أيمن محيوص، الذي ترك مكانه بعد دقيقتين لزميله كريم عريبي، عقب تعرضه لإصابة.

 

وكان بوسع المنتخب الليبي تعديل النتيجة خاصة في الدقيقة 75، عندما ارتطمت رأسية علي سلامة بالقائم، ومخالفة مؤيد جدور، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، التي لم تأت بنتيجة، لينتهي اللقاء بفوز صعب ومهم للمنتخب الجزائري.

منتخب الجزائر منتخب ليبيا كأس الأمم الإفريقية للمحليين

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