تعرف على موعد مباراة مصر القادمة فى بطولة العالم لكرة اليد

حقق رجال منتخب مصر لكرة اليد فوزا عريضا على منتخب كرواتيا، في مستهل مشاركة الفراعنة في النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم والمقامة في دولتي بولاندا والسويد.

وفازت مصر على كرواتيا بنتيجة 31/22 في عرض قوي لكتيبة باروندو لترسل رسالة قوية لبقية منافسيها في المجموعة.

وتُقام جميع مباريات مصر في الدورين التمهيدي والرئيسي بدولة السويد.

وتلعب مصر في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.

وتُقام المباراة يوم الأحد المُقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق كل مباريات مصر في البطولة.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد نقطتين وبفارق الأهداف أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلبت على المغرب بفارق هدف وحيد.