لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة آية سامي النمر: كنتي فين مستنينك من بدري

شهدت الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج الدوم في النصف الثاني منها ضعفًا في أداء بعض متسابقي فئة التمثيل مما تسبب في بعض القلق للجنة تحكيم البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وظهرت المتسابقة آية سامي النمر لتقدم أداءً مميزا للغاية وطلب منها أحمد مبارك مسئول التمثيل في لجنة التحكيم بعض الاختبارات فجتازتها بإتقان وحرفية عالية جعلته يشيد بها قائلًا: "كنتي فين مستنيينك من بدري".

كانت الموهبة الأولى في الغناء مع عبد الله أحمد أبو زيد من الغربية حيث رصد البرنامج في تقرير مصور من بلدتها وتشجيع أهله له وقدم عبد الله أغنية "حسدوني وباين في عنيهم"، وأشادت لجنة التحكيم به وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو الخير الذي طلب منه أغنية جديدة فغنى أغنية "لعبة" لآدم.

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب، واليوم تواجد «الدوم» في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة.