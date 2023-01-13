السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

عمرو سليم: أحمد عدوية قياسًا بالموجود أفضل من عبدالحليم حافظ (فيديو)

عمرو سليم
عمرو سليم

قال الموسيقار عمرو سليم، إن أحمد عدوية قياسًا بالمغنيين الموجودين حاليًا أفضل من عبدالحليم حافظ في زمنه.

وأضاف عمرو سليم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" المذاع على قناة الحياة، إن بعض المطربين لم يأخذوا حقهم على الساحة الغنائية بما يتناسب مع موهبتهم، مردفًا: " بهاء سلطان مأخدش حقه، ليس في مكانه الذي يستحقه، وفيه ناس أقل منه بقوا نجوم، لأن النجاح لم يعد يعني إنك شاطرة".

وأردف: "دلوقتي اللي بيغني بيغني ويمثل ويألف مسلسلات وأغاني، ومش بعيد يبقى مخرج للحفلة بتاعته"، مشيرًا إلى أنه لا يقصد تامر حسني وحده.

وتابع: "تامر حسني وعمرو دياب، لهما تجربتان ناجحتان، لكنهم مش أحسن حاجة، فيه ناس بتغني أفضل، و لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، مفيش مشكلة لما يبقى موهوب، لكن لما يبقى نص نص يبقى فيه مشكلة".

ولفت إلى أن تجربة عبدالحليم حافظ، منحصرة في شكل واحد من التمثيل والغناء، مردفًا: "مش ممكن أقبله مكان محمود المليجي في فيلم الأرض، سواء في الغناء أو التمثيل هو اختار الحتة اللي شاطر فيها".

عمرو سليم عبدالحليم حافظ أحمد عدوية تامر حسني عمرو دياب

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