أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام التعاملات المسائية

عاودت أسعار الذهب اليوم بالارتفاع في ختام التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات لتستقر عند السعر الذي بدأت عليه خلال التعاملات الصباحية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات لتصل للسعر الذي كان عليه بداية التداول .

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية سجلت:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ١٥٨٦ جنيه

وسجل عيار ٢١ نحو ١٨٥٠ جنيه

وسجل عيار ٢٤ نحو ٢١١٤ جنيه



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ١٤٨٠٠ جنيه، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية في السوق المحلية ويضاف قيمة المصنعية عند البيع، وأن سعر الذهب العالمي سجل نحو ١٩٠٦ دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم العالمي.