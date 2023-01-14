سعر الدولار اليوم السبت 14- 1- 2023 فى البنوك المصرية

شغل قطاع عريض من المواطنين وخاصة من قبل المسافرين معرفة سعر الدولار اليوم السبت 14- 1- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وشهدت كافة أسعار الدولار اليوم، حالة من الاستقرار في تعاملات ماكينات ATM الخاصة بالتغيير للعملات، وتنتشر تلك الماكينات بالمناطق السياحية وجميع الشوارع والميادين الكبرى.

سعر الدولار اليوم السبت 14- 1- 2023 في البنوك المصرية

وتقدم "الدستور" بهذه السطور التالية سعر الدولار اليوم السبت 14- 1- 2023 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في مصر

لامس سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري نحو مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت ببنك أبو ظبي الإسلامي إلى مبلغ 30.66 جنيه للشراء وحوالي 30.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك المصرف المتحد نحو مبلغ 30.60 جنيه للشراء وقيمة 30.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي قيمة 30.22 جنيه للشراء ومبلغ 30.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار ببنك قناة السويس اليوم السبت نحو 29.50 جنيه للشراء ومبلغ 29.60 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير 2023 في بنك الإسكندرية نحو مبلغ 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات اليوم السبت 14 يناير 2023 أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي.

سعر اليورو اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 31.75 جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 14 يناير 2023 فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 35.86 جنيه للشراء و36.04 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 31.64 جنيه للشراء و31.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.85 جنيه للشراء و7.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 96.46 جنيه للشراء و96.98 جنيه للبيع.