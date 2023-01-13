الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الرياضة عن بيان بيراميدز: حريصون على استمرار الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء البيان الذي أصدره رئيس نادي بيراميدز سالم الشمسي، أن الوزارة حريصة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية لتكون جاذبة للاستثمارات الرياضية العربية والأجنبية.

وأشار صبحي، إلى جهود الوزارة التي تكللت خلال الفترة الماضية بالنجاح في تطوير البنية الرياضية من خلال تشجيع كافة أوجه الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية وكذلك مساندة الهيئات الرياضية المصرية في تطوير بنيتها الرياضية ومنها الانتهاء من إشهار ثلاث شركات للنادي الأهلي المصري ومتابعته بشكل مكثف للانتهاء من إنشاءات استاد كرة القدم والذي تم وضعه ضمن خطة الوزارة في استضافة وتنظيم مختلف الأحداث والمنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة وكذلك الانتهاء من الإجراءات الإدارية لنادي الزمالك للبدء في إنشاء استاد نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر والانتهاء من إنشاء وتسليم المبني الاجتماعي للنادي الإسماعيلي والعمل على تحقيق الاستقرار الإداري بالنادي حاليا حتى يستعيد النادي استقراره على كافة المستويات الإدارية والفنية والإنشائية وإنهاء الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة باستاد بورسعيد ليكتمل معه حلم المدينة الباسلة في وجود استاد لكرة القدم يتم استغلاله في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية بمدينة بورسعيد.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد عدة اجتماعات لمتابعة انتهاء وسير كافة مشروعات البنية الرياضية في الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وغيرها من مشروعات البنية الرياضية للأندية المصرية إضافة إلى عقد اجتماع مع رئيس وممثلي نادى بيراميدز حول تعظيم استثمارات النادي بمصر وذلك دون التطرق إلى أي من النواحي الفنية والرياضية المتعلقة برابطة المحترفين أو الأندية الرياضية المصرية ومنافساتها المختلفة.

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