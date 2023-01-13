داخل منزل وزير العدل.. ضبط وثيقة تتصمن تدابير لقلب نتيجة الانتخابات البرازيلية

عثر في منزل وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مسودة بيان تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، حسبما أوردت صحيفة "فوليا دي ساو باولو".

وأوضحت الصحيفة أنه عثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية لمنزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.

ومن التدابير الواردة في النص من ثلاث صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه، اليوم الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022".