الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

داخل منزل وزير العدل.. ضبط وثيقة تتصمن تدابير لقلب نتيجة الانتخابات البرازيلية

رئيس البرازيل السابق
رئيس البرازيل السابق بولسونارو

عثر في منزل وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مسودة بيان تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، حسبما أوردت صحيفة "فوليا دي ساو باولو".

وأوضحت الصحيفة أنه عثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية لمنزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.

ومن التدابير الواردة في النص من ثلاث صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه، اليوم الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022".

البرازيل الشرطة وثيقة تدابير طارئة قلب نتائج الانتخابات لولا دا سيلفا بولسونارو

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هل توفيق الحكيم أحق من نجيب محفوظ بجائزة نوبل؟.. مثقفون يجيبون

كأس العالم لكرة اليد.. انطلاق مباراة مصر وكرواتيا

حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

الباز: الهنود عملوا فرح أسطورى فى مصر.. ولدينا سياحة زفاف عظيمة

غدًا.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام

«خليها تعفن».. الباز يطلق مبادرة لمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى