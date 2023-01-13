محمد عزمى: دمج المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى أمر حتمى

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يحرصون على تنفيذ صالون الدمج الذين تم الإفراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسي.

السلطة التشريعية

وأكد محمد عزمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب الذين تم الإفراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسي يحتاجون العودة إلى حياتهم الطبيعية والعودة إلى عملهم، ولهذا يجب النظر لتلك الآليات بصورة جدية.

مبادرات العفو الرئاسي

وأضاف في حديثه، أن الهدف من العفو الرئاسي هو البناء وليس الهدم، ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون من كل المؤسسات كالجامعات والمدارس والعمل الوظيفي، حتى يشعر المواطن بالانتماء لوطنه والاندماج به.