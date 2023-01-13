الكشف على 1100 حالة فى قافلة طبية مجانية لـ«مستقبل وطن» ببنى سويف

نظمت أمانة الصحة في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز سمسطا، قافلة طبية مجانية تضمنت الكشف على 1100 مواطن وتوفير العلاج والتحاليل بالمجان بقرية مازورة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا تحت رعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، وتحت إشراف الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي أمين الصحة بالمحافظة، والأستاذ أحمد حافظ سليمان، أمين مركز سمسطا.

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1100 مريضاً في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين على القافلة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات الإلتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، والأمراض غير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

حضر القافلة: وجيه مروان أمين تنظيم الحزب بمركز سمسطا، والدكتور عمر الخواجه بأمانة الصحة في المحافظة، والدكتورة رشا خليفة أمينة المرأة، وطه روبي أمين الصحة بالمركز.