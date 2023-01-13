الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى: تغريدة «إيلون ماسك» تمثل اعترافًا بعظمة وعبقرية الإنسان المصرى

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

علق الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف على تغريدة  إيلون ماسك مالك تويتر، بعدما نشر مقطع فيديو لمعبد دندرة بقنا، حيث قال: "مصر القديمة كانت متوهجة".

وقال الدكتور أسامة الأزهري خلال حلقة اليوم من برنامجه "حامل المسك" والذي يتناول فيه مكونات الشخصية المصرية إن المخترع والصانع للتكنولوجيا الملياردير "إيلون ماسك" يقف مبهورًا أمام إبداع الإنسان المصري، مضيفًا أن المصري أبدع في العمران وقفز فيه قفزات هائلة ظل هذا الإبداع مبهرًا ومحيرًا حتى جعل الملياردير إيلون ماسك يكتب عنه تغريدته.

وأشار الأزهري إلى أن "ماسك" اقتحم عالم الصناعة وأجبر وكالة ناسا على أن تتعاقد معه في البنية التي استخدمها في صواريخ الفضاء.

وأضاف: منذ أن نشر التغريدة وكل المواقع الإخبارية تناولتها، مشيرًا إلى أن ماسك كان قد خرج في 2020 وصرح بأن الأهرامات بنتها كائنات من الفضاء.

وقال الأزهري: وهذا الكلام عن الكائنات الفضائية نرفضه تمامًا؛ ويمثل عدوانًا على عبقرية وحضارة المصريين القدماء؛ ووجهت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط  دعوة له بزيارة المتحف المصري والأهرامات الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المصري هو الذي بنى الأهرامات وأبدع فيها.

وتابع: المصري المبدع ما زالت دلالات إبداعه في العمران تستوقف "إيلون ماسك"حتى صبيحة اليوم ونريد أن نكون على هذا المستوى حتى تفتخر به أجيالنا.

وأكد الأزهري أن جدل "إيلون ماسك" حميد وفي صالحنا، ولا بد أن نعظم الاستفادة منه بهذه التغريدة لأنه نجح أن يعيد الحديث إلى الثقافة المصرية والحضارة المصرية العريقة حتى أصبح الحديث الشاغل لمئات الملايين حول العالم، وأضم صوتي لصوت معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدعوة "إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.

الدكتور أسامة الأزهري مكونات الشخصية المصرية الملياردير إيلون ماسك صواريخ الفضاء المتحف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

استنباط سلالات زراعية بإنتاجية عالية فى القمح والأرز من هيئة الطاقة الذرية

الداخلية: سقوط تشكيل الاتجار بالأسلحة فى قبضة الأمن ببنى مزار

سلاح الغاز | كيف نجحت روسيا فى التلاعب باقتصاد أوروبا؟

وكيل «صحة مطروح» يناقش خطة دعم المستشفى العام خلال 2023

الكشف على 1100 حالة فى قافلة طبية مجانية لـ«مستقبل وطن» ببنى سويف

استهدفت بؤر المخدرات.. حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى