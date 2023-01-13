سلاح الغاز | كيف نجحت روسيا فى التلاعب باقتصاد أوروبا؟

سلط موقع “إنيريجي يورب”، اليوم الجمعة، الضوء على كيفية نجاح روسيا في استمرار الضغط على أوروبا من خلال ورقة الغاز وخلق أزمة اقتصادية.

ووفقًا لأحدث التقارير عن سوق الغاز للمفوضية الأوروبية، فإن استخدام روسيا لصادراتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح، يعد العنصر المهيمن على أسواق الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.

وسلط التقرير الضوء على كيفية استمرار روسيا في الضغط على سوق الغاز الأوروبية من خلال خفض كميات الغاز التي يتم شحنها عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” تدريجيًا، مما يشير إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي وسط ذروة موسم إعادة التعبئة والتخزين.

كما أدى هذا إلى دفع أسعار الغاز بالجملة إلى ما يزيد على 300 يورو / ميجاواط/ ساعة بحلول نهاية أغسطس الماضي، مما أثر على سوق الكهرباء بالجملة في الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في زيادات كبيرة في أنحاء دول الاتحاد مع وصول مستويات الأسعار إلى مستويات جديدة غير مسبوقة في الربع الثالث من العام 2022.

سوق الغاز

ويوضح التقرير انخفاض واردات الغاز الروسي بشكل ملموس في الربع الثالث من 2022 وما بعده، مشيرًا إلى أن واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية، انخفضت من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتابع: “نورد ستريم 1” أنهى بشكل نهائي عملياته في سبتمبر نتيجة التخريب الذي شهدته خطوط الإمدادات في أعماق المحيط، وتُظهر الأرقام المؤقتة للفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 الى يناير 2023، انخفاض واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية في الاتحاد الأوروبي بمقدار 69 مليار متر مكعب على أساس سنوي، وحتى مع السماح بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، انخفض إجمالي واردات الغاز من روسيا بمقدار 64 مليار متر مكعب.

وعلى النقيض، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة مذهلة بلغت 89% في الربع الثالث، بلغت 32 مليار متر مكعب.

وخلال 2022، طورت أسعار الغاز المحورية في أوروبا علاوة مقارنة بالأسواق الآسيوية، مما أعطى حوافز قوية لإرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى أحجام التداول المرتفعة من الولايات المتحدة.

في الواقع، تشير الأرقام المؤقتة للفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تبلغ 52 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 22 مليار متر مكعب في عام 2021 بأكمله.

وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث بنسبة 8% (-5.1 مليار متر مكعب) على أساس سنوي، حيث بلغ 59 مليار متر مكعب. من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على الغاز في توليد الكهرباء بنسبة 13% (+15 تيراواط/ ساعة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأدت زيادة أسعار الغاز إلى انهيار فعلي في الطلب في بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بشكل عام بنسبة 2% في نفس الفترة، بينما انخفض الإنتاج بنسبة 9%. أنفق الاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو 101 مليار يورو على واردات الغاز في الربع الأخير.

قواعد الاتحاد الأوروبي

كما أن أحد المؤشرات المهمة، مدفوعة بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، وصل متوسط معدل تعبئة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 89% بحلول نهاية سبتمبر، بزيادة 14 نقطة مئوية عن عام 2021 في نفس اليوم. من المرجح أن يكون تأثير تدابير الطوارئ الأخرى - مثل خفض الطلب على الغاز وآلية تصحيح السوق - أكثر وضوحًا في الربع الأخير من عام 2022 وفي عام 2023.