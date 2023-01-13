الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غموض حول الجثة».. مصرع طبيب سقط من علو بالأميرية

الجثة
الجثة

قررت النيابة العامة بالقاهرة ندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة طبيب لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة شقته بمنطقة الأميرية وصرحت بدفن الجثة عقب ورود التقرير لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف سبب سقوط طبيب الأميرية، من شرفة منزله.

تلقى مأمور قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مستشفى الزيتون التخصصي بوصول جثة طبيب ادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة طبيب يدعى «أحمد. م. ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

كما تبين إصابته بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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