«شولتس»: ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء فى العراق

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، دعم بلاده لإنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق"، مؤكدًا دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في البلاد".

وأضاف، أن "حكومة بلاده تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، معربًا عن "ترحيبه باتفاق وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنز لتحديث المنظومة في العراق".

وأكد "ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق"، لافتًا إلى أنه "من الممكن أن يكون العراق شريكًا في توريد النفط والغاز".

وعن التغير المناخي أشار شولتس إلى أن "العراق أحد البلدان المتأثرة بالتغير المناخي ويجب زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة"، موضحًا أنه قد تمت كذلك مناقشة ملف الهجرة وكيف يمكن التعاون لإعادة المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة.

إمكانية استيراد الغاز الطبيعي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة: "بحثت مع رئيس وزراء العراق إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لصالح أوروبا".

وكان قد وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى ألمانيا، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية".

تلبية لدعوة رسمية من المستشار الألماني

وفي وقت سابق، أشار بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من المستشار الألماني، وضمن سياق العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث ستسهم الزيارة في تعزيزها وستشهد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في ألمانيا ومع الشركات الألمانية".