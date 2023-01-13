الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 392 من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تثبيت عدد 392 موظفًا بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة على موازنة الديوان العام طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام.

جاء ذلك خلال لقائه أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، حيث اعتمد محافظ أسيوط، اليوم، محضرين للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، منهم محضر بتثبيت 117 موظفًا ومحضر آخر بتثبيت 275 موظفًا بإجمالي 392 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بتطبيق كل القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة، مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل، وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم.

وتقدم اللواء عصام سعد بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار موصيًا إياهم بضرورة بذل أقصى جهد والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

إدارة الموارد البشرية البيانات الشخصية الحسابات الخاصة الصناديق والحسابات الخاصة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين بيئة العمل تحقيق التنمية للموارد البشرية

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محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 392 من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

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