الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشباب والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».. ندوة بصالون «مصر أكتوبر»

صالون حزب مصر أكتوبر
صالون حزب مصر أكتوبر

واصل حزب مصر أكتوبر تنظيم الصالون الثقافي بمقر الحزب، برئاسة د. جيهان مديح، ضمن سلسلة لقاءات حوارية يعقدها الحزب تحت عنوان "صالون مصر أكتوبر"، وكان موضوع اللقاء بعنوان "نحو إشراك الشباب في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور د.محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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وقال "ممدوح" إن من أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بالانتخاب وليس بالتعيين وإلغاء حالة الطوارئ وتفعيل دور مراكز التأهيل والإصلاح وتبديلها بالسجون المصرية، مضيفا: "مستشفيات مراكز التأهيل والإصلاح أحدث وأفضل وتفوق بعض المستشفيات الحكومية".

وأشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بصالون مصر أكتوبر قائلا: إن الصالون يهدف  لترسيخ الوعى والانتماء للوطن لدى الشباب، ونشر الفكر الوسطي المعتدل، لدحض ومواجهة التحديات التى يتعرض لها الشعب، والتصدى للأزمات الداخلية والخارجية، موضحا أن هناك ٥٢ ألف مؤسسة اجتماعية و١٠٤ أحزاب سياسية وهناك ١٪ فقط مشاركين بالعمل السياسي، وهذا خلل واضح ويحتاج إلى مراجعة.

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وقالت رئيس مصر أكتوبر: "لابد من تفعيل دور الأحزاب والمشاركة بينهم وبين مجلس حقوق الأنسان، وأن يصبح هناك بروتوكول تعاون بين الأحزاب وبينكم، ونتحرك ككيان واحد للتوعية والتثقيف وبناء الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ولابد وأن يعي المواطن حقه السياسي وهذا دور الأحزاب".

وطالبت الدكتورة جيهان مديح  رئيس الحزب بمشاركة شباب الأحزاب للعمل على وضع توصيات حقيقية من أرض الواقع للمساهمة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وأعلنت رئيس الحزب عن إطلاق رحلات شبابية يتكفل بها حزب مصر أكتوبر لعمل زيارات ميدانية لقرى حياة كريمة والمشروعات القومية لتعريف الشباب المصري بالجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كما حضر اللقاء المستشار صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالى والتنمية المحلية سابقاً، وجمال زكي نائب رئيس الحزب، ومحمد جمال نائب رئيس الحزب للشئون القانونية، والقبطان محمود حنفي نائب رئيس الحزب للشئون المالية، وشيريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، وشريف حافظ، نائب رئيس الحزب لقطاع القاهرة، وهيثم أمان مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب، ود. هشام الحداد أمين الشباب، ود.أسماء حسنين أمين الإعلام المركزي، ورولا صبحي، رئيس لجنة المسئولية المجتمعية، وعبد الله مسعود، رئيس لجنة الجامعات، وأحمد الباز، رئيس لجنة الإسكان وباقة من قيادات الحزب بالمركزية والأمناء المساعدين بالأمانات وأمناء المحافظات.

حزب مصر أكتوبر الصالون الثقافي صالون مصر أكتوبر الاستراتيجية الوطنية حقوق الانسان السجون المصرية مراكز التأهيل والإصلاح

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