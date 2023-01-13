الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام تعقد جمعية عمومية ومؤتمرًا حول «الحوار الوطني»

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر والثقافة، مؤتمرًا بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر  تحت عنوان "النقابات والحوار الوطني.. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب عقد جمعيتها العمومية"، بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، إن المؤتمر سيناقش عددًا من الموضوعات الهامة والتي يأتي على رأسها مشاركة النقابات العمالية في الحوار الوطني وكيفية تفعيل دورها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن النقابيين قادرون على تقديم رؤية مشتركة لتطوير أداء المنظمات النقابية.

وأعلن مجدي البدوي أن النقابة العامة ترحب باي مقترحات من جميع النقابيين بشأن آليات تفعيل الدور النقابي بقوة على كافة المستويات.

وكان قد قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار الحكومة المصرية بسحب مشروع قانون العمل الجديد من مجلس النواب، وإعادة الحوار المجتمعي عليه خطوة إيجابية من الحكومة، وذلك لأن هناك عدد من الوظائف الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في سوق العمل المصري ولم يتطرق القانون لها عند وضع مواده.

وأضاف مجدي البدوي، أن المواد المتعلقة بملف التدريب المهني في القانون تحتاج أيضًا إلى عدة تعديلات، خاصة وأن الحكومة عند وضع ذلك القانون كان هناك وزارة للتعليم الفني، والتي تم دمجها حاليا مع وزارة التربية والتعليم، لذا يحتاج الأمر لعدد من التعديلات لتناسب الواقع الحالي.

وأشار مجدي البدوي، إلى أن المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة تحتاج لحوار مجتمعي عليها؛ لضمان تقديم رعاية اجتماعية وصحية جيدة لهم، مضيفاً أن القانون لابد وأن يتطرق لدعم المرأة المصرية نقابيًا.

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وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

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