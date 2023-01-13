الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنسيق أيرلندى فرنسى لإطلاق سراح موقوف يحمل جنسية البلدين بإيران

سجين في ايران
سجين في ايران

أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية، اليوم الجمعة، عن أن السلطات في "دبلن" تعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا على إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن "أيرلندي- فرنسي" مسجون في إيران منذ أكتوبر الماضي.

ويقبع "فيلان" وهو مستشار سياحي مقيم في باريس، في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد الإيرانية، بتهم عدّة من بينها نشر دعاية مناهضة للنظام والتقاط صور لأجهزة الأمن، في حين ينفي "فيلان" صحّة التهم الموجهة إليه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأيرلندية في تصريح لوكالة فرانس برس: "وزارة الخارجية على علم بالقضية وتقدّم منذ البداية مساعدة قنصلية بالتعاون الوثيق مع فرنسا".

وأضاف: "القضية أثيرت بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية".

وفيلان (64 عامًا) متحدّر من كلونميل في مقاطعة تيبراري بجنوب أيرلندا، وتم توقيفه لدى عبوره مدينة مشهد في أعقاب احتجاجات تشهدها إيران ضد النظام.

وبحسب صحيفة "آيريش تايمز" بدأ "فيلان" إضرابًا عن الطعام في مطلع العام 2022.

وتعرب العائلة عن قلقها على صحة "فيلان" الذي يعاني من مشاكل في القلب، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام توقّف عن تناول الدواء.

و"فيلان" واحد من بين عشرات الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران الذين يقول نشطاء إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم ومحتجزون بأمر من الحرس الثوري لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية.

الخارجية الأيرلندية ​فرنسا إطلاق سراح مواطن إيرلندي فرنسي سجون إيران تنسيق طهران برنارد فيلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

لأعمال إصلاح طارئة.. قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية غدًا

«غموض حول الجثة».. مصرع طبيب سقط من علو بالأميرية

غدًا.. 8 آلاف طالب بالصف الأول الثانوى يؤدون الامتحانات بأسوان

ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة

«شولتس»: ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء فى العراق

محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 392 من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى