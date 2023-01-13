تنسيق أيرلندى فرنسى لإطلاق سراح موقوف يحمل جنسية البلدين بإيران

أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية، اليوم الجمعة، عن أن السلطات في "دبلن" تعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا على إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن "أيرلندي- فرنسي" مسجون في إيران منذ أكتوبر الماضي.

ويقبع "فيلان" وهو مستشار سياحي مقيم في باريس، في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد الإيرانية، بتهم عدّة من بينها نشر دعاية مناهضة للنظام والتقاط صور لأجهزة الأمن، في حين ينفي "فيلان" صحّة التهم الموجهة إليه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأيرلندية في تصريح لوكالة فرانس برس: "وزارة الخارجية على علم بالقضية وتقدّم منذ البداية مساعدة قنصلية بالتعاون الوثيق مع فرنسا".

وأضاف: "القضية أثيرت بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية".

وفيلان (64 عامًا) متحدّر من كلونميل في مقاطعة تيبراري بجنوب أيرلندا، وتم توقيفه لدى عبوره مدينة مشهد في أعقاب احتجاجات تشهدها إيران ضد النظام.

وبحسب صحيفة "آيريش تايمز" بدأ "فيلان" إضرابًا عن الطعام في مطلع العام 2022.

وتعرب العائلة عن قلقها على صحة "فيلان" الذي يعاني من مشاكل في القلب، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إضرابه عن الطعام توقّف عن تناول الدواء.

و"فيلان" واحد من بين عشرات الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران الذين يقول نشطاء إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم ومحتجزون بأمر من الحرس الثوري لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية.