تمويل 4900 مشروع و10 آلاف فرصة عمل.. حصاد جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري، ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا عن أبرز حصاد فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية لعام 2022، حيث أوضح صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة، أنه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بلغ إجمالي التمويل المتاح كقروض نحو 192 مليون جنيه، وتمويل 4900 مشـروع في قطاعات (الصناعة، الإنتاج الحيواني، الخدمي، التجاري، مهن حرة)، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وأشار ماجد إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لاستخدام الغاز الطبيعي قام الجهاز بصرف مبلغ 7.32 مليون جنيه لتحويل 987 سيارة (أجرة وميكروباص وملاكي) العاملة بالبنزين لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وأوضح أنه في مجال الخدمات غير المالية تم إصدار 124 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، واستصدار 119 رخصة دائمة للمشروعات الجديدة، واستصدار 113 بطاقة ضريبية، وإصدار 235 ترخيصاً مؤقتاً لتوفيق أوضاع 156 ترخيصًا دائمًا، وإصدار 1247 شهادة التمتع بالمزايا، كما إصدار 1247 شهادة تصنيف، بالإضافة إلى 85 تأمينًا اجتماعيًا.

واشترك 14 عارضًا بمعارض داخل وخارج المحافظة وخارج الجمهورية، بالإضافة إلى الاشتراك بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بعدد 40 عارضًا، وتنفيذ 6 دورات تدريبية عن ريادة الأعمال حيث تم تدريب 199 متدربًا، وتنفيذ 4 ندوات، وتسجيل 11 مشروعًا بسجل الموردين الحكوميين، وتقديم 193 خدمة معلومات أعمال، وتقديم 204 نماذج استرشادية لدراسة جدوى صناعية وزراعية إلى جانب 86 توجيها وإرشادا.

وفي إطار المساهمات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالعامرية تم تقديم منح بقيمة 53 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية، وبقيمة 5.9 مليون تمويل 4 جمعيات أهلية في مشروعات إدارة التنمية المجتمعية والبشرية.

وأضاف أنه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى برج العرب، تم تمويل 50 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتنظيم 6 ندوات تعريفية، وعدد 5 دورات تدريبية، وتوفيق أوضاع 14 مشروعًا واستصدار 103 بطاقات ضريبية، واستخراج 267 شهادة تصنيف ومزايا، وتسجيل مشروعين بسجل الموردين، وترشيح 3 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.