الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

مخبز
مخبز

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون، وذلك خلال 24 ساعة.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة؛ لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وكانت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، قد تمكنت من مصادرة 28 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة ، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية.

وضبطت الحملة 28 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بدون تصريح، وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز في مركز بسيون أصحاب مخابز بلدية وسياحية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية

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