السيطرة على حريق هائل داخل مول شهير (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة حدائق القبة، دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مول «السراى مول».

على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، عقب فصل شركة الكهرباء التيار الكهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.