الجمعة 13 يناير 2023
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اقتصاد

المشاط تُجدد الدعوة لـ«إيلون ماسك» لزيارة مصر ومعرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

بعد تعليق الملياردير الشهير "إيلون ماسك" مالك شركة تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا، على الحضارة المصرية القديمة وإعجابه بها، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدعوة لـ"إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.

وشارك الملياردير "إيلون ماسك"، فيديو لمعبد دندرة بمدينة قنا، مُبديًا إعجابه بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم؛ وتفاعلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عبر حسابها الشخصي على "تويتر" مع انبهار رجل الأعمال العالمي الشهير بحضارة مصر القديمة.

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" ردًا على "ماسك": "شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُرو بزيارة المتحف المصري الكبير والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها: "مصر ترحب بك".

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جدير بالذكر أن "المشاط" كانت قد ردت على تغريدة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عام 2020، حيث صرح رئيس شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات؛ وهو ما دفع الوزيرة رانيا المشاط لدعوته لزيارة البلاد.

وقالت "المشاط" حينها ردًا على ما كتبه "ماسك": أدعوك وشركتك لاستكشاف الكتابات حول كيفية بناء الأهرامات، كما أدعوك لزيارة مقابر بناة الأهرامات، نحن في انتظارك".

إيلون ماسك الحضارة المصرية القديمة تويتر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رجل الأعمال

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