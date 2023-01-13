الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاستماع لعدد من المواطنين بمدينة مرسى مطروح، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير.  

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والتقى محافظ مطروح بعدد من مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث اطمأن على الاستعدادات لامتحانات النقل، خاصة مع بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى غدًا السبت.

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وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تدريب موجهين على الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثاني الثانوي بنسبة ٨٥% تابلت، و١٥% ورقي، خلال الوقت، مع توزيع الأسئلة الورقية على اللجان والتأمين اللازم، وستكون الامتحانات مختلفة من إدارة لأخرى مع مراعاة المساواة في تقدير الأسئلة ومستوى الطلاب، مع ١٠% احتمال توقع عطل تقنى بالتابلت لتوزيع أسئلة ورقية.

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وأوضح أن هناك لجنة مرور ومتابعة على جميع المدارس، وسيتم تسليم امتحانات شهادة الإعدادية وتوزيع الأسئلة مركزيًا على الإدارات بمركز توزيع بكل إدارة وتسليمها لرئيس اللجنة مع المتابعة أما بالنسبة لمطروح سيكون توزيعها داخل كل لجنة مع منع دخول أي محمول عند فتح الأسئلة.

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وأكد على استمرار متابعة لجنة المرور على المدارس بالتعاون مع الأبنية التعليمية؛ لمراجعة الحالة الفنية والصيانات وسلامة خزانات المياه واستبدال غير الصالحة بأخرى، مع إحلال وتجديد ومراجعة كل المشكلات واتخاذ الحلول والمعالجات العاجلة، وتم عمل تحليل عينات لكل خزانات المدارس من خلال الشئون الصحية.

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جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صلاة الجمعة، اليوم، بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح.

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وفي خطبة الجمعة، أكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، على أهمية إتقان العمل من أجل تقدم الأمة التي لن تنهض إلا بالضمير في كل الأعمال من زراعة وصناعة وغيرها والاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها ومراعاة  الحرص على تحقيق المنفعة للوطن والصالح العام دون النظرة الشخصية الأنانية المحدودة لدى البعض.

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