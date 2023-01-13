الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى فلسطين يبحث تعزيز التعاون مع محافظ الخليل وممثلى «رجال الأعمال»

سفير مصر خلال لقائه
سفير مصر خلال لقائه محافظ الخليل الفلسطينية

استقبل اللواء جبرين البكري محافظ مدينة الخليل الفلسطينية، السفير إيهاب سليمان سفير مصر لدى فلسطين، بحضور نائب المحافظ خالد دودين، وعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل.

وتناول المحافظ الفلسطيني آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في الخليل، مشيرًا إلى أهمية الموقف المصري لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه الممارسات الإسرائيلية اليومية، سواء الإجرائية أو الأمنية، بحقه وحق الأرض الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها محاولات تهويد المسجد الإبراهيمي وقمع سكان الخليل لا سيما في البلدة القديمة.

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موقف مصر الداعم لفلسطين

من جانبه، أكد السفير المصري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات، وأبرز موقف مصر التاريخي الداعم لفلسطين، مضيفًا أن هذه الزيارة هي جزء من سلسلة زيارات للمحافظة لدفع التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، كما أشاد بنجاح مدينة الخليل على المستوى الاقتصادي.

وكذلك، اجتماع السفير سليمان مع ممثلي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، الذين كشفوا عن اعتزام بعضهم القيام بزيارة لمصر ضمن وفد من رجال أعمال الخليل، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري السلعي بين مصر ومدينة الخليل.

وعقب الاجتماع، تم تفقد بعض المصانع في الخليل، من ضمنها مصنع للألبان وآخر للذهب.

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مصر فلسطين الخليل سفير مصر الممارسات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمى

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