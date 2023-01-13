الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بكابينة كهرباء في شبرا الخيمة

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق شب بكابينة كهرباء على طريق ترعة "الإسماعيلية – مسطرد"،  دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

 ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجاري إصلاح العطل بواسطة الفرق الفنية من كهرباء القليوبية.

وكان مدير أمن القليوبية،  قد تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بكابينة كهرباء بطريق ترعة "الإسماعيلية – مسطرد" دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بكابينة كهرباء بطريق ترعة "الإسماعيلية – مسطرد" دائرة القسم.

 وقام مسؤولي الكهرباء بفصل التيار الكهربائي والبدء في أعمال الإصلاح فور الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد لموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالكابينة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قوات الحماية المدنية الإسماعيلية مسطرد قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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