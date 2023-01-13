الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يستقطب الأجانب.. ضبط «تاجر عملة» في الدقي بالجيزة

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بمنطقة الدقي بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بالتردد على منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة مستقلاً سيارة، وقيامه باستقطاب حاملى الجنسيات المختلفة من أمام البنوك ومكاتب الصرافة من راغبي استبدال عملاتهم الأجنبية إلى العملة الوطنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقي وبحوزته (مبالغ مالية عملات " وطنية – أجنبية").

بمواجهته قرر بقيامه بالاتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبإرشاده تم ضبط مبالغ مالية أخرى "عملات وطنية – أجنبية" كان يحتفظ بها بمسكنه بقصد الاتجار فى النقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاتجار غير المشروع السوق المصرفي الدقي بالجيزة المشروع فى النقد الأجنبي بالإتجار غير المشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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