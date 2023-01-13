الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لصيانة بالوعات صرف الأمطار في الإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة لعدة شوارع بمحيط شارع المستشفى والبحري وشارع مسجد الأنبياء بمنطقة عرايشيه مصر، عن طريق إدارة المشروعات وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية. 

كما قامت الوحدة المحلية للحي بتطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار بشارع رضا، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية .

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.

وأضاف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي والدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، ومحمد عبدالعظيم مراقب أول الأغذية، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم مراقب أول تغذية بإدارة التل الكبير الصحية.

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

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