السلطات الإيرانية: مصرع 6 فى انفجار للغاز بمدينة أذربيجان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، عن مصرع 6 جراء انفجار للغاز فى أحد المنازل بمدينة أذربيجان الغربية غرب إيران.

وصرّح رسول معروفي، رئيس مديرية الإطفاء في بلدية مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية، عن سقوط 6 قتلى جراء حادث انفجار للغاز في أحد منازل المدينة.

وأضاف معروفي، في تصريحات صحفية، أنه تم حتى الآن انتشال جثث 6 أشخاص، بينهم طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة، من تحت الأنقاض، وفقا لما نقلته وكالة «إرنا».

وأشار معروفي إلى أنه تم إرسال 3 مصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، كما أصيب أحد رجال الإطفاء أيضا أثناء إزالة الأنقاض.

ولفت المسئول الإيراني إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات إزالة الأنقاض من المنزل السكني الذي تعرض للانفجار، وستستمر عمليات الإنقاذ حتى الانتهاء من إزالة جميع أنقاض هذه الوحدة السكنية المدمرة.

وحول السبب الرئيسي وراء الانفجار، قال معروفي إنه غير معروف حتى الآن، ويقوم خبراء شركة الغاز بالتحقيق في السبب، لافتا إلى أن ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار غازي.

فرنسا توصى مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

وأوصت الخارجية الفرنسية مواطني البلاد بعدم السفر إلى إيران على خلفية التوترات بين باريس وطهران في أعقاب نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاترية للمرشد الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تؤكد تمسكها الدائم والحازم بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين حول العالم".

وأضاف أن باريس تذكر طهران بأن السلطات الإيرانية تتحمل المسئولية عن سلامة المواطنين الفرنسيين الموجودين على أراضي إيران.

وأكد المتحدث: "نوصي كذلك رسميا بالامتناع عن السفر إلى إيران، نظرا لخطر الاعتقالات غير الشرعية من قبل سلطات البلاد".

يأتي ذلك بعد مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا بالرسوم الكاريكاترية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، التي نشرتها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية.