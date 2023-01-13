الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: الحوار الوطني يهدف للوصول لمخرجات حقيقية تخدم صالح المواطن

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أهمية الحوار الوطني المزمع مناقشة محاوره الرئيسية قريبا، بعدما تم الانتهاء من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية المنبثقة عنه والموضوعات المتضمنة في كل منها، وستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني الشامل، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.


ولفت النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أهمية مشاركة المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء في الحوار الوطني الشامل، بما يساهم في تعزيز روح التعاون، والتوافق على بنود أساسية، والارتقاء بالحوار الوطني، بشكل يتسم مع الجمهورية الجديدة.


ونوه عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الحوار الوطني الذي ينتظره جميع المواطنين في الشارع المصري بشغف، وكل صوت به مسموع، يهدف للوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.


وحول أهم الموضوعات والقضايا التي يناقشها الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، أكد "عاشور" مناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية والمحليات وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي ، وحل تحديات التعاونيات، وحقوق الإنسان والحريات العامة والتضخم وغلاء الأسعار والإصلاح الضريبي، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري،  والاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، و أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتطوير التعليم والاهتمام بالصحة، والشباب والرياضة والثقافة، وغيرها من القضايا الأخرى.

الاستثمارات العامة الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصيات العامة

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