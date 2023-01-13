الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي| تدريبات استشفائية وتقسيمة قوية استعدادًا لمباراة سموحة

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش ‏بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الثلاثاء ‏المقبل‏ في نصف نهائي كأس مصر.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس بعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص ‏من حالة الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم في ملعب التتش واشتملت على جانب بدني، ثم أجرى بعدها ‏الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب للاطمئنان على كافة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة ‏المقبلة.
ويمنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا السبت على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأحد المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.‏

وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس على استاد الجيش ببرج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام المصري
مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق أتيحت له العديد من الفرص المحققة خلال الشوط الثاني من مباراة المصري، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، وكان بإمكانه أن يحقق الفوز بالمباراة في حال استغلال هذه الفرص.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي وقال: إذا أردت إن تفوز في مباراة يجب أن تستغل الفرص التي أتيحت لك. خلال الشوط الأول لم نكن بالمستوى المطلوب، ولكن ضغطنا خلال الشوط الثاني وأتيحت لنا الفرص ولكن لم نستغلها.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تعادل سلبيا أمام نظيره المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الثلاثي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمود متولي وشادي حسين علي إنذارات من الحكم وليد عبد الرازق للاعتراض على قراراته في المباراة.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر سموحة بطولة كأس مصر المصرى

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