أسعار الخضروات لدى تجّار الجملة بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضروات اليوم، الجمعة، لدى التجّار في سوق العبور للجملة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الطماطم من 3.75-5 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس تراوحت بين 3.5-6.25 جنيه للكيلو.

سعر البصل من 4.75-6.75 جنيه للكيلو.

سعر الكوسة من 4.5-6.5 جنيه للكيلو.

سعر الجزر من 2.5-5.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 5-9 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان البلدي من 4.5-6.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2.5-3.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 4-6 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي «بلدي» من 6-8.5 جنيه للكيلو.

سعر فلفل رومي «صوب» من 7-10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6-8.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14-24 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 6-8 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 5-6 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3-5 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 18-22 جنيها للكيلو.

سعر القلقاس من 4-6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

سعر الزيتون التفاحي من 17 إلى 27 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 14-24 جنيها للكيلو.

سعر السبانخ من 4-7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9-13 جنيها للكيلو.

سعر فول أخضر من 6-9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5-6 جنيهات.

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3-4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5-8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 40- 50 جنيها لـ«100 رابطة كيلو».

سعر البقدونس من 40 إلى 50 جنيها لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 40 إلى 50 جنيها لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 40 إلى 50 جنيها لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيها لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6-9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».