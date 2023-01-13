غدا استكمال إعادة محاكمة متهم بالتخابر لصالح تنظيم القاعدة

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالإعدام لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمـد متولي، ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.