الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا استكمال إعادة محاكمة متهم بالتخابر لصالح تنظيم القاعدة

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالإعدام لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام  أبو العلا، وغريب محمـد متولي، ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. 

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى الحكم الصادر الإرهابي تنظيم القاعدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

مواعيد قطارات VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

ضبط شركة لتسويق السلع إلكترونيًا بدون ترخيص في القليوبية

فحص 22 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لخطة الرصف الجديدة

«حالة هشة».. مديرة صندوق النقد الدولي تكشف توقعاتها للاقتصاد العالمي خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى