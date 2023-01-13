أصبحت نموذجية.. أهالى قرية شما يشيدون بجهود مبادرة «حياة كريمة» فى المنوفية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، جولة داخل مشروعات "حياة كريمة" بقرية شما بمحافظة المنوفية.

وتحدث أهالي قرية شما بمحافظة المنوفية، عن تطوير القرية وكيف غيّرت "حياة كريمة" شكل الحياة بها.

وقال طلعت محمد، مدرس لغة عربية بمدرسة شما التجارية، إنه سعيد جدًا بما يحدث في القرية، متمنيًا أن يعم التطوير في جميع قرى الجمهورية، مضيفًا: "ده مش هيحصل إلا بالمخلصين، والناس اللي بيحبوا البلد ويجاهدوا عشانها، وواقفين وراء رئيسنا وحكومتنا".

وتابع: يكفي أنني سأشعر بأنه في يوم من الأيام مدارس قرية شما ستكون نموذجية، حيث إن عدد الطلاب في الفصل تعدى الـ 40 طالبًا، وسوف ينخفض هذا العدد ولكن بالصبر.

من جهته، قال المهندس توفيق ثابت، مفتش إداري بمديرية الطب البيطري، إن التطوير شهد أعمالًا لم نكن نحلم بها في قرية شما، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدارس، وإنشاء مدرستين جديدتين، وجميع المدارس أصبحت على أعلى مستوى.

وأضاف ثابت أنه تم رفع مراكز الشباب والرياضة بدرجة امتياز، معقبًا: "نحن في نعمة من وراء القيادة السياسية الحكيمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ".

وتابع مفتش إداري بمديرية الطب البيطري: التطوير ما زال مستمرًا سواء صرف صحي أو طرق أو مياه.