«مصر للطيران».. تطلق مسابقة «ابتكار» بين العاملين لترشيد النفقات

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، عن إطلاق مسابقة (ابتكار) بين العاملين بكل مجالات وأنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتي تهدف إلى تقديم أفكار إبداعية تقترن بالكفاءة والفعالية لترشيد النفقات وتعظيم العائد بالشركة.

وقال المهندس يحيى زكريا، خلال رسالته للعاملين: "إنني على ثقة أن شركتنا الوطنية زاخرة بثروة بشرية عظيمة من الطاقات والإمكانيات والخبرات الفكرية والإبداعية والمقومات التي تؤهلنا لأن نكون الأفضل عالميًا، لذا أشارككم رؤيتنا الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣".

وأوضح رئيس مصر للطيران أن رؤية الشركة 2023 تهدف إلى توفير المزيد من الحلول المبتكرة لإدارة الأعمال وتطويرها عن طريق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية بالشركة، وذلك بالتواصل المباشر والفعّال معكم حيث إنكم القائمون على تقديم الخدمات للعملاء.

وأضاف: "من هنا جاءت فكرة إطلاق مسابقة (ابتكار) بين العاملين بكل مجالات وأنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتي تهدف إلى تقديم أفكار إبداعية تقترن بالكفاءة والفعالية لترشيد النفقات، وتعظيم العائد مع الحفاظ على تحسين جودة الخدمات القائمة، وإضافة خدمات جديدة بما يسهم في رضاء العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب عملاء جدد.

وتابع: "تقديرًا للأفكار الإبداعية المشاركة في المسابقة سوف يتم الإعلان عن (جوائز ماليـة قيمـة) بعد دراسة الأفكار المرسلة ومدى إمكانية تنفيذ أي منها".

واختتم رئيس "مصر للطيران" رسالته للعاملين: "ثقتي في قدرتكم كبيرة علي تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية والتي تسهم في الحفاظ على تاريخ هذا الكيان الوطني العريق وتقديم تجربة طيران إيجابية وآمنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وأحثكم على أن نتكاتف معًا للسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية في مجال تطوير خدمة العملاء لتعزيز تواجد شركتنا الوطنية في قطاع النقل الجوي وتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على جميع العاملين".

وبحسب ما أعلنه رئيس مصر للطيران، فإن التقدم للمسابقة مستمر حتى 9 نوفمبر المقبل 2023، حتى يتسنى لجميع المشاركين والراغبين إرسال أفكارهم وأطروحاتهم.