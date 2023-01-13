لحسم ملف قائمة مونديال الأندية.. الخطيب يجتمع مع كولر لاختيار صفقة الأهلي الأجنبية

يحسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضات ضم ثنائي أجنبي جديد في الخط الهجومي سواء رأس الحربة أو الجناح خلال الساعات القليلة القادم،ة بعد فشل انضمام الغاني يعقوبو لاعب فريق ريو آفي البرتغالي.

ويخوض الأهلي المرحلة الأخيرة من التفاوض مع لاعبين أجانب أحدهما من مواليد ٢٠٠١، ويتم قيده تحت السن، والآخر سيتم قيده بقائمة الفريق الأول.

ويسابق مسئولو القلعة الحمراء الزمن لإغلاق باب الانتقالات في أسرع وقت ممكن من أجل توفير الهدوء والاستقرار للفريق قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر مسؤول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب سوف تعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن حسم قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية بعد إرسال قائمة مبدئية تضم جميع اللاعبين باستثناء المعارين مؤخراً، من أجل تقليص العدد إلى 23 لاعباً وفقا للائحة البطولة.

وأضاف المصدر أن اللجنة سوف تنافش مصير المهاجم الأجنبي مع المدير الفني بعد وجود العديد من الترشيحات خلال الساعات الأخيرة من بعض شركات التسويق الأوروبية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق أتيحت له العديد من الفرص المحققة خلال الشوط الثاني من مباراة المصري، التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، وكان بإمكانه أن يحقق الفوز بالمباراة في حال استغلال هذه الفرص.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي وقال: إذا أردت أن تفوز في مباراة يجب أن تستغل الفرص التي أتيحت لك. خلال الشوط الأول لم نكن بالمستوى المطلوب، ولكن ضغطنا خلال الشوط الثاني وأتيحت لنا الفرص ولكن لم نستغلها.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر قبل أن يلاقي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز يوم 21 يناير الجاري.