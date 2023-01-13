الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1972 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية كوم عزيزة بأبوحمص

البحيرة
البحيرة

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم عزيزة بأبوحمص، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين، وتم الكشف خلال القافلة على 1972 مواطنًا مجانا، من خلال  12 عيادة.

- تفاصيل عيادات القافلة الطبية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة، حيث سجلت عيادة الباطنة 333 حالة، وعيادة الأطفال 465، وعيادة الجراحة 210، وعيادة العظام 201، وعيادة النساء 107، وعيادة تنظيم الأسرة 24، وعيادة القلب 127،  وعيادة الرمد 252، وعيادة الأسنان 81، وعيادة الأنف والأذن 172.

 كما أشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الدفع بعدد 2 معمل دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان. 

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة برش وعلاج عدد 150 رأس ماشية، وتم الدفع بعدد من أنابيب الغاز تم توزيعها بمبالغ مالية مخفضة.

ارة الصحة أبوحمص الدكتور هانى جميعة الصحة والسكان القوافل الطبية بحيرة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الكشف على 1972 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية كوم عزيزة بأبوحمص

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ666 مليون حالة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-1-2023

أخبار فاتتك| أسرار في حياة خالد الصاوي.. ومحمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلي

«لايف ساينس» تكشف تفاصيل جديدة حول «الوجه الحقيقي» لـ رمسيس الثاني (صور)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال