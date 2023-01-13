الكشف على 1972 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية كوم عزيزة بأبوحمص

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم عزيزة بأبوحمص، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين، وتم الكشف خلال القافلة على 1972 مواطنًا مجانا، من خلال 12 عيادة.

- تفاصيل عيادات القافلة الطبية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادة الباطنة 333 حالة، وعيادة الأطفال 465، وعيادة الجراحة 210، وعيادة العظام 201، وعيادة النساء 107، وعيادة تنظيم الأسرة 24، وعيادة القلب 127، وعيادة الرمد 252، وعيادة الأسنان 81، وعيادة الأنف والأذن 172.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الدفع بعدد 2 معمل دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة برش وعلاج عدد 150 رأس ماشية، وتم الدفع بعدد من أنابيب الغاز تم توزيعها بمبالغ مالية مخفضة.