الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 20 مسجدًا بالمحافظات

مسجدًا
مسجدًا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 20 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشوادي - الفرافرة
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الربعمائة - ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف بني سويف
3. القليعة – قرية تلت - الفشن
مديرية أوقاف الفيوم
4. العتيق – قرية الكعابي - سنورس
5. الرحمن الجالي- عزبة سالم جاد- الشواشنة
6. الرحمن – قرية العزب – مركز الفيوم جنوب
7. محمد حسن السيد- طامية 
مديرية أوقاف المنيا
8. عمر بن الخطاب – عزبة زكي الجرنوس – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
9. عبد اللاه – بطورس – أبوحمص ثان
10. سامي الركيب – طيبة - الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل عارف – عنيبس – جهينة 
12. الرحمن – العاقولة – قرية السلام – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية
13.عبد الرازق- صالحجر - بسيون

مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. النور – قرية البنائين - بلطيم
 

ثانيًا.. مساجد الصيانة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. السيدة زينب – مدينة الخارجة – حي المحافظة القديم 

مديرية أوقاف السويس
2. زيد بن حارثة – العبور – حي الأربعين

مديرية أوقاف المنيا
3. علي محمود – معصرة سمالوط- شرق

مديرية أوقاف الشرقية
4. النور – كفر عبدالله عزيزة - منيا القمح
5. الحضري – كفر الصعيدي – منيا القمح
6. الأربعين – ميت بشار.
 

14 مسجد افتتاح الاحلال والتجديد الأوقاف الأوقاف تفتتح المساجد المقرر افتتاحها

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